وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في شطا

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، جولة تفقدية لعدة مدارس بادارة دمياط التعليمية بمنطقة شطا وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي.

شملت الجولة مدارس شطا ٢ الابتدائية وشطا الابتدائية الجديدة ومحمد احمد حجازي الإعدادية المشتركة والشهيد البدري ياسر صادق بدر الابتدائية وشطا ٣ الابتدائية المشتركة.

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة، على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها كثافة الطلاب حيث اطمأن على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، والنظافة العامة وتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية صحية، والتزام المعلمين حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

كما حرص "عمارة" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية، مؤكدًا تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للدراسة والتقييم وغياب الطلاب.

ومن خلال هذه الجولة، يوجه وكيل الوزارة رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية، وأنها تعمل جاهدة لتذليل كل العقبات التي قد تواجهها.