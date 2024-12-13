أسواق اليوم الواحد متنفس جديد للمواطنين بالإسكندرية

تولي محافظة الإسكندرية في الأونة الأخيرة اهتمام كبير بسوق المزارعين كجزء من خطة التنمية وتقديم الدعم للتجار المحليين، وتوفير العديد من السلع بأسعار تنافسية تتناسب مع كافة مواطني المحافظة، فهي تجربة لاقت نجاح كبير في العديد من الدول الأروبية، وهذه أولى خطواتها داخل الأراضي المصرية.

وتشهد الإسكندرية تطوراً في أسواق اليوم الواحد منذ بدء تنفيذها وإلى الآن، فقد افتتح مؤخراً 6 أسواق في مختلف أحياء المدينة، حيث يستهدف السوق أعداد كبيرمن المواطنين الراغبين في شراء منتجات طازجة بأسعار مناسبة.

فبعد نجاح تجربة السوق الواحد في إيطاليا، أصبح من أشهر الأسواق بداخل الإسكندرية والتي تشبه المدن الأروبية بسبب بناءه بطراز يشبه الجانب الأخر من البحر الأبيض المتوسط.

ونظم سوق المزارعين، كل خميس بجراج سينما أمير محطة الرمل، تحت شعار "من المنتج إلى المستهلك"، وجاء هذا المشروع ليشبه التجربة الأوروبية له، وتعاون كلاُ من الجهات المعنية لتنفيذه، ومنها وزارة التموين ،وزارة التخطيط، وزارة الزراعة، وزارة الاستثمار، والغرف التجارية .

يعمل سوق اليوم الواحد على توفير العديد من فرص العمل، وهو مناسب لصغار التجار والمزراعين، من يردي عرض منتجاته بدون وسيط، فهو يوفر السلع من المزارعين والمنتجين والتجار إلى المواطن مباشرة، بدون المرور بالعديد من الوسطاء لبيع المنتجات.

من أهم أهداف السوق الواحد هو تخفيف العبء بشكل كبير على المواطنين والوقوف في مواجهة غلاء الأسعار سواء للسلع الأساسية والهامة، حيث يشارك في السوف جميع القطاعات المختلفة في الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص، فالسزق له العديد من الفوائد الاقتصادية التي تنعكس على الدولة بشكل كبير، حيث يشارك فيه الشركات الصغيرة ومتناهية السغر.

يضم السوق الواحد مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الخضروات، الفواكه، الأعشاب، والمواد الغذائية المحلية، اصحاب الحرف اليدوية التقليدية، والأغذية السريعة التقليدية، الصيادين، يعمل على توفير التدريب عن طريق الغرفة التجارية بالإسكندرية لتوفير أساليب التعبئة والعرض والتسعير وسلامة الغذاء.

وبعدما افتتحت محافظة الإسكندرية سوق اليوم الواحد في منطقة واحدة ولاقة نجاح كبير وإقبال، بدأت في تنفيذه بالعديد من المناطق أبرزهم، مثل سموحة، العجمي، المنشية، وسيدي بشر، الورديان، محطة الرمل، يوم الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً، ما يمنح الأسر وقتًا كافيًا للتسوق خلال اليوم، وهناك بعض الأسواق التي تفتح يومين.