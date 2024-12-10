حرب جديدة في الطريق.. سجل الاشتباكات بين الصين وتايوان

قالت وكالة “رويترز”، إنه على الرغم من التحذيرات الأمريكية من احتمالات التدهور إلى حرب إقليمية ، إلا أن الصين لم توقف أنشتطها العسكرية وتحركاتها حول تايوان بل وزادتها أكثر من أي وقت مضى.

ووفقا لرويترز فأن طوال العام الماضي، تزايد القلق في تايبيه، عندما ارتفعت، بحسب بيانات الحكومة، حجم الاختراقات الصينية في أراضيها.

ووفقا للبيانات التي نشرتها اليوم السلطات في تايوان، أصبح توغل الصين في أراضيها أمرا روتينيا، حيث أظهر أحد سجلات المراقبة التي نشرتها السلطات أن الطائرات المقاتلة الصينية اخترقت المجال الجوي لتايوان بمعدل 47 مرة يوميا خلال الماضي.

إضافة إلى ذلك، أجرت الصين خلال الأسابيع القليلة الماضية "مناورة عسكرية" للبحرية الصينية، شاركت فيها الغالبية العظمى من السفن الحربية الصينية.

وقامت البحرية الصينية خلال التمرين بمحاكاة سيناريوهات الإنزال البحري والاستيلاء على جزر، بالإضافة إلى محاكاة حصار تايوان.

وقالت القيادة في تايوان: "إن الأنشطة الأخيرة للجيش الصيني لا تمارس ضغطًا عسكريًا على تايوان فحسب. بل يعمل باستمرار على مضايقة البحرية التايوانية، وقد أدى إلى رفع مستوى العدوان بشكل كبير في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في الماضي أنه سيتم الرد على أي هجوم على تايوان، وتقدر العديد من المحللين أن الغزو الصيني لتايوان قد يجر الولايات المتحدة إلى أكبر حرب تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، أدانت الخارجية الصينية الترتيبات الأمريكيةَ لـ"عبور" زعيم تايوان لاي تشينغ-ته، وأكدت أن الصين تعارض أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

كما أدانت الصين أي دعم من الولايات المتحدة للقوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان".

وقال المتحدث الصيني، إن مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، وهى الخط الأحمر الأول في العلاقات الصينية الأمريكية.