مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحادث الوادي الجديد

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 3 آخرون من أسرة واحدة، منذ قليل، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الخارجة – أسيوط" بمنطقة الكيلو 120 من الطريق أسفر عن مصرع ماجدة ظريف صموئيل، 40 سنة، ومقيمة بالخارجة، وإصابة كل من ألفي زاهر نبيل، 45 سنة، نادرين ألفي زاهر، 11 سنة، بوستينيا ألفي زاهر، 6 سنوات.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين وجثة المتوفية لمستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.