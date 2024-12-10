إشراقة شجرة الميلاد تضيء ساحة الجمهورية في يريفان

شهدت أمس ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الأرمينية يريفان إشراقة مميزة مع إضاءة شجرة الميلاد الضخمة، التي زينت المكان بأجواء احتفالية ساحرة، الحدث كان محط أنظار العديد من الزوار والسكان المحليين الذين تجمعوا للاحتفال بقدوم العام الجديد.

تخلل الاحتفالية عروض موسيقية حية، وعروض فنية، مما أضفى جواً من البهجة والفرح في الساحة.

تعتبر هذه الاحتفالات فرصة للتعبير عن الأمل والتفاؤل، خصوصًا في هذا الوقت الذي يواكب تقاليد أرمينية ودينية عميقة، حيث يحتفل الناس بميلاد يسوع المسيح وبدء عام جديد مليء بالسلام والمحبة.

تأتي هذه الفعالية كجزء من التقاليد المسيحية الأرمنية، حيث يتم تزيين الأماكن العامة والكنائس بشجرة الميلاد، في مشهد يعكس الوحدة والفرح في المجتمع.

وقد عبّر المشاركون عن تمنياتهم بعام جديد سعيد مليء بالسلام، بينما ترددت الألحان الموسيقية في الأرجاء، ملوحةً بالسلام والمحبة لكل الحاضرين.