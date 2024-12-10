شاهد عيان: سكان عقار الوايلي استغاثوا قبل الانهيار بسبب صوت طقطقة واللجنة حذرتهم

قال أحد شهود العيان في واقعة انهيار عقار سكني بمنطقة الوايلي، إنه قبل أيام من انهيار العقار شعر السكان بصوت صقطقة وتصدع كالزلزال، واساغاثو بالمسؤولين في الحي، وحضرت لجنة لفحص العقار، وتبين وجود بئر متراكمة به المياه، تسبب في التصدعات.

وأضاف الشاهد، أن اللجنة حذرت السكان من انهياره، وطلبت منهم الإخلاء، واستجاب أحد السكان وجمع متعلقاته وترك الشقة، والبعض الآخر تأخر في الإخلاء.

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة، تحت إشراف نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، لمعاينة العقار، وأمرت بندب خبراء هندسيين لفحص أسباب الانهيار، والاستعلام عن قرارات الإزالة أو الإخلاء الصادرة من الحي، واستمعت النيابة الي أقوال بعض الشهود من قاطني الحي محل الواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن، بمديرية أمن القاهرة، من انتشال 8 جثث من أسفل عقار الوايلي المنهار.

عقار الوايلي المنهار

وتقوم قوات الإنقاذ البري والحماية المدنية برفغ الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطني العقار.

وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع انهيار عقار الوايلي المنكوب لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين ومتابعة جهود الحماية المدنية.

وكشف الفحص الأولي أن العقار المنهار في منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلي، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الوايلي، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ، وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني بالمنطقة، وجاري البحث عن المفقودين جراء الحادث.