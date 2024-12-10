رئيس المركز العربي للدراسات: حالة ترقب عالمي وإقليمي لما يحدث داخل سوريا

قال أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، إن سوريا حاليًا في مفترق طريق، وتعيش لحظة تحول سياسي عنيف، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الترقب العالمي والإقليمي لما يحدث داخل سوريا.

أضاف "الياسري" في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يتجه السوريون بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما، لبناء البلد وتجاوز الخلافات، وهناك سيناريو آخر يتمثل في أن الجماعات المتشددة -لاسيما هيئة تحرير الشام التي ينتمي فكر قائدها إلى تنظيم القاعدة - تتطور وتيسيطر على إدارة البلاد.

وأكد، أن ما يحدث في سوريا يعتبر فرصة ذهبية لإسرائيل، قائلًا: "هناك بعض الرسائل التي تحاول إسرائيل إيصالها عبر تداخلاتها في الشأن السوري، والتي تتمثل في التأمين، إذ أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يصدر للداخل الإسرائيلي أنه يحقق أهدافا استراتيجية".

وأردف: "قد تصبح سوريا بؤرة لاستقطاب الجماعات المتطرفة في العالم، وتعمل داعش على تكوين تنظيم قاعدة جديدة، الأمر الذي يعتبر مهددًا لكل دول العالم".