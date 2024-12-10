افتتاح 90 منفذًا جديدًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار والتأكد من توافر كل السلع بالمواصفات المقررة، مع التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية في كل المناطق وربوع المحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتحقيق الانضباط في الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية وضمان توفير السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، واحتفاءً بـاليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام.

وأصدرت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، انفوجراف لتسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت في هذا الملف الحيوي فى قطاع التموين خلال عام 2024، حيث شهد العام الحالي نشاطًا مكثفًا من قِبل مديرية التموين بالمحافظة.

واستعرض الانفوجراف جهود المديرية والتي قامت بتنفيذ عدد 3387 حملة رقابية استهدفت متابعة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير 29240 محضر مخالفة، شملت 17896 محضر لمخالفات المخابز و10810 محاضر لمخالفات الأسواق و534 محضرا متعلقًا بمواد بترولية.

وضمن خطة المحافظة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أوضح الأنفوجراف أن عام 2024 شهد افتتاح وإطلاق 90 منفذا جديدا : (49 منفذًا ثابتًا في مختلف أنحاء المحافظة منها 41 منفذًا متحركًا لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا).

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضبط الأسواق ومكافحة الفساد، من خلال تعزيز آليات الرقابة، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.