"ثقافة الشيوخ" توصى بدعم المكاتب لتنشيط السياحة الداخلية في مصر

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، بضرورة دعم مكاتب السياحة الداخلية للقيام بدورها لتنشيط السياحة الداخلية في مصر.

جاء هذا خلال اجتماع اللجنة لمناقشة دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بناء على الاقتراح برغبة الذى تقدمت به النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار بالمجلس.

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية، أهمية الدور الذى يجب تقديمه من مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لزيادة جذب السائحين مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري، فضلا عن رفع حالة الوعى لدى المصريين بالأهمية السياحية لبلادهم بدلا من السفر للخارج.

وأشار الدكتور محمود مسلم، إلي ضرورة رسم معالم الخريطة السياحية داخل مصر، والترويج لها عبر منصات السوشيال ميديا، وقال: لم نسمع عن دور واضح وملموس لهذه المكاتب مما بتطلب النظر ومناقشة ماتقدمه لدعم السياحة المصرية، مشددا على ضرورة تطوير وتفعيل دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأوضحت النائبة هيام فاروق مقدم الاقتراح برغبة أنه يوجد 32 مكتب سياحة داخلية تابع للهيئة المصرية للتنشيط السياحي بمحافظات القاهرة الكبرى وتشمل الإسكندرية، مرسى مطروح، سيوه، السويس، بور سعيد ،المنيا ،أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد.

وقالت خلال اجتماع اللجنة، إن مكاتب السياحة الداخلية تعمل كمكاتب استعلامات سياحية وتوعية سياحية وتنشيط السياحة الداخلية، إلا أنه تلاحظ في الأونة الأخيرة أن هذه المكاتب والتي تعتبر واجهة سياحية لمصر لديها الكثير من المشاكل في البنية التحتية وتشمل " تليفون - انترنت - شاشات عرض - شاشات تفاعلية "، وكذلك الشكل العام الخارجي للمكاتب ومن حيث الأدوات التسويقية التي يتم استخدامها.

طالبت النائبة هيام فاروق بضرورة تعظيم العائد من وراء هذه المكاتب التي تعتبر واجهه سياحية لمصر لتقديم كافة المعلومات والبيانات وأفضل خدمة ممكنه للسائحين الوافدين إلى مصر، ما يسهم في منظومة الارتقاء بالعمل السياحي.

وعرضت أيتن فؤاد، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أمام اللجنة البرلمانية الدور الذى تقوم به المكاتب، قائلة: " إن مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لها دور كبير فى التوعية بالسياحة الداخلية ،لاسيما وأن هناك ما يقرب من1300حدث سياحى تم على أرض مصر في العامين الماضيين اهتمت المكاتب السياحية بالتروبج له، مشيرة إلى أن المشكلة التى تواجهها هذة المكاتب هى غياب الميزانية الاستثمارية والمتوقفة منذ 3 سنوات مما اثر بشكل كبير على الدور الذى تلعبه هذة المكاتب، مبينة إلي أنه بدءا من العام الجديد ستنبدأ في تنفيذ خطة لتطوير مكاتب السياحة الداخلية ودعمها بوسائل التكنولوجيا.

وقالت ممثل وزارة السباحة عن هيئة التنشيط السياحى، إنه بالرغم من الامكانات المحدودة، إلا أن العاملين بهذة المكاتب مخلصين فى عملهم ويبذلون قصاري جهدهم .

وبدورها قالت مها جلال مدير عام المكاتب الداخلية السياحية بوزارة السياحة: يعمل معنا نحو248 موظف، وتقوم مكاتب السياحة الداخلية بالمشاركة في جميع المؤتمرات التى تحدث داخل كل محافظة ،خاصة وان جزء من هذا العمل هو استقبال الوفود الأجنبية .

وشددت ممثل وزارة السياحة على مشاركة المكاتب السياحية في مبادرة بناء الانسان والتى بدأن فى من 17 سبتمبر الماضي وتستمر لمدة شهر تحت أشراف نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية، وقالت: هناك ما يقرب من 500 فاعلية تشمل ندوات سياحية بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والتضامن.

وتضمنت المناقشات التى اثارها كل من الدكتور عبد المنعم سعيد وكلا الدكتور سها سعيد والدكتورة سهير عبد السلام وكيلا لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام حول غياب العرض البصري للفاعليات التى تم الإشارة لها فى الاجتماع من قبل مسئولي وزارة السياحة، فضلا عن ضرورة وضع خارطة لتطوير وتعظيم دور المكاتب السياحية الداخلية.