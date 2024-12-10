محافظ الغربية: حملات تفتيشية يومية على المخابز لتقديم رغيف خبز جيد للمواطنين

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات اليومية على جميع مخابز مراكز ومدن الغربية لإحكام الرقابة على المخابز البلدية لضبط مخالفات تهريب الدقيق المدعم، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين. وأكد أن المواطنين يمثلون عيون الرقابة، من خلال تقييمهم لآداء الخدمة التموينية المقدمة لهم ".

وجاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين وتمكنت من تحرير 12 محضرًا نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير عدد من المحاضر لمخابز قرية سندسيس نقص وزن 19 جرام، نقص وزن 9 جرام ،محضرين لعدم وجود لوحة تشغيل.

كما تمكنت مديرية الصحة اربع محاضر عدم حمل شهادة صحية وأربعه محاضر نقص اشتراطات صحية و قامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد ٤ محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

وأِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .