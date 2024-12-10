وزير التموين يتابع استعدادات شركات السكر ويؤكد تعزيز الاحتياطي الإستراتيجي

اجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم مع رؤساء شركات السكر (قصب وبنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لضمان سير العمل بكفاءة في قطاعات الوزارة المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير سير العمل بمصانع إنتاج السكر، واستعداد الشركات لاستقبال مواسم الإنتاج المقبلة؛ حيث يبدأ موسم إنتاج السكر من القصب مطلع يناير 2025، بينما ينطلق موسم إنتاج السكر من البنجر منتصف فبراير 2025.

كما شدد الوزير على أهمية ضمان جودة السكر المقدم للمواطنين، خاصة على بطاقات الدعم.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية رفع كميات الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن السكر يُعد من السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

يأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الوزارة على تأمين احتياجات السوق المحلي وتقديم منتجات ذات جودة عالية بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق استقرار السوق.