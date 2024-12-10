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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم الفيوم يتابع تدريب المعلمات على آليات تفعيل المنهج الجديد 2.0

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع اليوم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب معلمات التعليم المجتمعى بالفيوم تدريب معلمات التعليم المجتمعى على آليات تفعيل المنهج الجديد 2.0، بمسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وجهاد البراوي مدير إدارة التدريب بالمديرية.

يستمر البرنامج التدريبي، مدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من الثلاثاء 10 ديسمبر 2024م، وحتى الخميس 12 ديسمبر 2024، ويشمل البرنامج التدريبي على ثلاثة محاور رئيسية:

الأول: فلسفة المنهج الجديد 2.0 وثقافة المنهج بالتعليم المجتمعي.

الثاني: طرق تدريس الحروف والأرقام

الثالث: طرق تدريس المنهج في الصفوف الثاني والثالث

وبلغ عدد المتدربات 140 معلمة بمدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة.

تم تنظيم التدريب برعاية وتوجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة  التربية والتعليم بالفيوم، وإشراف ريحاب عريق وكيل المديرية، وجهاد البراوي والدكتور إبراهيم خليل عبدالرازق مسئول التدريب بالمديرية، وهويدا يحيي مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وفريق العمل بإدارتي التدريب والتعليم المجتمعي بالمديرية.

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