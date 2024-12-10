خلال 2024.. تنفيذ 312 حملة والمرور على 2943 منشأة تجارية وصناعية بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكثيف الجهود المستمرة لمحافظة البحيرة لتحقيق الانضباط في الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية وضمان توفير السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، وفي إطار احتفال المحافظة باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام.

وأصدر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة انفوجراف يستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال حماية المستهلك خلال عام 2024، وقد أظهر الانفوجراف جهود جهاز حماية المستهلك في البحيرة، حيث تمكن من تنفيذ 312 حملة رقابية شملت المرور على 2943 منشأة تجارية وصناعية، بالإضافة إلى تحرير 3725 محضرًا ومخالفة، وذلك بهدف ضمان التزام المنشآت بالقوانين والمعايير، فضلًا عن فحص وحل 3048 شكوى مقدمة من المواطنين. وتمثل تلك الجهود خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين في مواجهة التجاوزات التجارية والصناعية.