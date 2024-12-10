محافظ البحيرة تشهد اصطفاف قافلة محملة بالبطاطين والمواد الغذائية.. صور

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة توزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على الأسر الاولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

واصطفت السيارات أمام ديوان عام المحافظة مُحملة بالدفعة الاولى من بطاطين الشتاء والمواد الغذائية عبارة عن 3000 بطانية و 1000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر المستهدفة بمحل إقامتهم؛ الدكتورة هالة جودة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بإنطلاق المبادرة، مؤكدة على دور وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة صناع الخير، في تقديم الخدمات التنموية المستدامة والمتنوعة وتوفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية ورفع المعاناه عن كاهلهم.

وأكدت محافظ البحيرة على دعم الجهاز التنفيذي للدولة لجهود التحالف الوطني وكل مؤسساته، لتحقيق أهدافها في الارتقاء بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين احتياجاتها الأساسية، ووجهت بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.