ads
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تشهد اصطفاف قافلة محملة بالبطاطين والمواد الغذائية.. صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الدكتورة  جاكلين عازر، محافظ البحيرة،  صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة توزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على الأسر الاولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

واصطفت السيارات أمام ديوان عام المحافظة مُحملة بالدفعة الاولى من بطاطين الشتاء والمواد الغذائية عبارة عن 3000 بطانية و 1000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر المستهدفة بمحل إقامتهم؛ الدكتورة هالة جودة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بإنطلاق المبادرة، مؤكدة على دور وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة صناع الخير، في تقديم الخدمات التنموية المستدامة والمتنوعة وتوفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية ورفع المعاناه عن كاهلهم.

وأكدت محافظ البحيرة على دعم الجهاز التنفيذي للدولة لجهود التحالف الوطني وكل مؤسساته، لتحقيق أهدافها في الارتقاء بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين احتياجاتها الأساسية، ووجهت بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

الأسر الأولى بالرعاية البحيرة التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التضامن الاجتماعي الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة