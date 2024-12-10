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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقامة سوق اليوم الواحد بشارع المتراس نطاق حي غرب بالإسكندرية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
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أقيم اليوم سوق اليوم الواحد لتجار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بالورديان شارع المتراس بنطاق حي غرب.

وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد وتغطية كافة الاحياء استجابة لمطالب المواطنين وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

يضم السوق ٣٠ منفذ لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وبنسبة خصم ٢٠% ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

بالإضافة الي وجود سيارة خدمات  المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياة الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية  للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على  المواطنين.

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