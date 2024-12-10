مدعوما بارتفاع الدولار.. الذهب في مصر يستهدف إعادة اختبار قمته الأخيرة عند 3850 جنيهًا

يشهد سعر في مصر تداولات إيجابية بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة، مما ساعد على ارتفاع تسعير الذهب المحلي خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3775 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3780 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 3 جنيه ليغلق عند المستوى 3772 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3775 جنيه للجرام.

وفي تحليل جولد بيليون لحركة الذهب في البورصة العالمية، وجد الذهب في مصر المزيد من الدعم من عودة أسعار الذهب العالمي إلى الارتفاع منذ بداية هذا الأسبوع، هذا بالإضافة إلى استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته في البنوك المحلية، وهو الأمر الإيجابي في عملية تسعير الذهب المحلي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر نوفمبر إلى 25.5% على أساس سنوي بعد أن كانت القراءة السابقة 26.5% وهو أول تراجع في معدلات التضخم منذ 4 أشهر.

وتظهر قراءة التضخم أن مصر تعمل على السيطرة على معدلات التضخم وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وأن وتيرة تراجع التضخم ستتزايد خلال العام القادم لتصل إلى 21%.

ووقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر مرتفعاً بأكثر من 10 مليون دولار مقارنة مع الاحتياطي في نهاية أكتوبر عند 46.94 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي بدعم من تغير في سياسة الصين المالية لتدعم المزيد من التيسير النقدي ودعم معدلات النمو خلال العام القادم، وهو الأمر الإيجابي للذهب منذ كون الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم، من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد توضح الخطوة القادمة للبنك الفيدرالي الأمريكي.

يستمر سعر الذهب في مصر في التداول بشكل إيجابي مدعوما بارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي يدعم عملية تسعير الذهب بشكل إيجابي.

وحاول سعر الذهب العالمي يوم أمس إعادة اختبار مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة ولكنه فشل في اختراقه ليستمر في المحاولة خلال جلسة اليوم، وخلال ذلك استطاع السعر الاستقرار في التداول فوق المتوسط المتحرك 50 يوم عند 2640 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يصل تقريبًا إلى المستوى 3800 جنيه للجرام، قبل أن يعود إلى التراجع من هذا المستوى بسبب عدم وجود الزخم الكافي لاختراق المستوى، وحالياً يستمر السعر في التداول والتذبذب تحت هذا المستوى بهدف تجميع الزخم الكافي لاختراقه واستهداف قمته الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.