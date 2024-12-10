تأجيل محاكمة متهم بأحداث المطرية

أجلت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، محاكمة متهم وذلك علي خلفية اتهامه بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية، لجلسة 8 فبراير

وجهت النيابة للمتهم تهم ترويع المواطنين فى المطرية، حيث اشترك هو وآخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف.