جامعة الفيوم: ورشة عمل حول دور مركز معلومات الجامعة بكلية الألسن.. صور

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة الفيوم، ورشة العمل التي نظمها مركز معلومات الجامعة حول دور المركز في التحول الرقمي وميكنة خدمات الجامعة، والتى تنظم تحت إشراف الدكتورة رانيا أبو السعود المدير التنفيذى لمركز معلومات الجامعة، والدكتور أحمد سلامة المدير التنفيذي لمشروع الشبكات، وبحضور الدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وحاضرت خلال الورشة المهندسة حسناء فؤاد مسؤولة التدريب بمشروع الشبكات، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

وتناولت مهندسة حسناء فؤاد خلال الورشة عرض لأعمال تطوير البنية التحتية بمركز معلومات الجامعة، وزيادة سرعة الإنترنت بالجامعة، وشرحت أبرز الخدمات التي يقدمها مشروع الشبكات كتفعيل البريد الإلكتروني للطلاب علي مايكروسوفت ما يتيح للطلاب فرصة الحصول علي النسخ الأصلية لبرامج مايكروسوفت، ويقدم المشروع دورات تدريبية في مجال أساسيات الشبكات وأمن المعلومات وحماية الشبكات، كما يقدم كامب للاطفال من أبناء العاملين بالجامعة لتدريبهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

وأضافت أن مشروع الشبكات يضم عدداً من المنصات منها منصة الخدمات الاليكترونية الموحدة ومنصة اللغات والترجمه وتقدم عدد من الخدمات منها امتحان تحديد المستوى فى اللغات.

كما يضم المشروع منصة الكتاب الاليكتروني ومنصة ضمان الجودة، كما أوضحت أن مشروع نظم المعلومات الإدارية يقدم خدمات إعلان نتائج الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا وتسجيل الطلاب والتقديم للمدن الجامعية وخدمة الدفع الاليكتروني.

وعرضت لمشروع البوابة الالكترونية والذي يضم موقع الجامعة والبيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والكليات وإدارات الجامعة المختلفة، ويقدم العديد من الخدمات منها الإفادات، والاستعلام عن المؤتمرات الخارجية والبريد الإلكتروني الجامعي والكشف الطبي وجداول الامتحانات.

وأشارت إلى خدمات مركز إنتاج المقررات الالكترونية ومشروع الاختبارات الالكترونية ومشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات والذي يقدم دورة التحول الرقمي، ومشروع المكتبة الرقمية الذي يقدم خدمات فحص الرسائل العلمية وبنك المعرفة المصري.

inbound1321827492577856522

inbound5272518301344084749