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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15 عاما لمتهمة بخلية المنيا الإرهابية

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى
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عاقبت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، متهمة بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك علي خلفية اتهامها بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المنيا الإرهابية".

وجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية بغرض الاضرار  بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

محكمة الجنايات المستشار حماده الصاوي خلية المنيا الإرهابية