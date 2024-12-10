بسبب الحرب التجارية الصينية الأمريكية.. عودة تدفق الاستثمارات لصناديق الذهب بـ8.2 طن

عاد الطلب على الذهب كملاذ الآمن إلى التزايد مع بدء الصين في اتخاذ إجراءات لمواجهة شركات التكنولوجيا الأمريكية بشأن انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار، مما يشير إلى أن الصين ستلجأ لمزيد من تدابير المعاملة بالمثل مع الولايات المتحدة استعدادا للحرب التجارية التي قد تبدأ بمجرد تولي ترامب الرئاسة في يناير القادم.

وفي تحليل جولد بيليون لحركة الذهب في البورصة العالمية، فقد ظهرت آثار هذه الإجراءات الصينية في الخسائر التي تكبدتها وول ستريت خلال الليل، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا الرئيسية بشكل حاد من ارتفاعها الأخير، لتتجه العديد من الاستثمارات إلى الذهب في المقابل.

أيضاً التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط تضع المستثمرين في حالة توتر بسبب التصعيد المحتمل في المنطقة، مما دفعهم إلى الذهب الذي يعد الملاذ الآمن التقليدي

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب حول العالم خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر بمقدار – 8.2 طن ذهب وذلك بعد ارتفاع في التدفقات خلال الأسبوع الماضي.

خلال الثلاث أسابيع الأخيرة كانت التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار في الذهب تشهد تذبذبا كبيراً بسبب عدم استقرار أسعار الذهب واختلال التوقعات المتعلقة بوضع السياسة النقدية بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2673 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2661 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2664 دولار للأونصة، في تحليل جولد بيليون لحركة الذهب في البورصة العالمية.

وارتفع سعر الذهب أمس وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2676 دولار للأونصة مدعوم بإعلان البنك المركزي الصيني عن استكمال عملية شراء الذهب بعد توقف استمر 6 أشهر متتالية.