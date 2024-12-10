أبو العينين: نهدف إلى تنمية موارد الجبلاية بشكل يليق باسم الكرة المصرية

شدد طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن المجلس الجديد للجبلاية، سيعمل على تطوير وتنمية موارد الاتحاد ومصادر دخله، بشكل يليق بمكانة الكرة المصرية، خلال المرحلة المقبلة.

وقال أبو العينين، على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لاختيار مجلس جديد الجبلاية: "نهدف إلى تنمية موارد الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لمواجهة الأزمات المالية الحالية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المستقبلية للتطوير".

وتابع: "سنعمل في المجلس على الاستفادة من كل الموارد والفرص المتاحة واستغلالها في تطوير كل النواحي الخاصة بالكرة المصرية".

واستكمل، "لدينا الكثير من الخطط والأفكار الاستثمارية التي سنطبقها داخل الجبلاية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الاتحاد، وذلك لخدمة كافة عناصر اللعبة داخل مصر".

وأردف، "أشكر أجهزة الدولة وأعضاء عمومية الجبلاية، على ثقتهم في قدرتنا، وسنعمل بكل جهد خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير الكرة المصرية بشكل يليق بمكانتها المعروفة للجميع".

وتغيب طارق أبو العينين، عن الجمعية العمومية للجبلاية، التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مشروع الهدف بأكتوبر، بسبب سفره خارج القاهرة لظروف قهرية خاصة.