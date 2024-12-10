رئيس أشمون يتابع بدء أعمال التطوير بحديقة عصفور الجنة

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بدء أعمال تطوير حديقة "عصفور الجنة" بكفر زلابية بمدينة أشمون بطول حوالي 120م وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بالحدائق العامة والمتنزهات بالمدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق كونه هام وحيوى، تنفيذ الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمنوفية، وتحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون.

وأشار النمر، إلي أن أعمال تطوير حديقة عصفور الجنة يعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي وزائري المدينة، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور، موجهاً الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال بالحديقة .

من جانبه أكد النمر، أن حجم ما تم إنجازة من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازة في سنوات عدة ،وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدعم الكامل من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إنجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق لخدمة أهالي أشمون.