نجاح عملية تركيب منظم ضربات القلب لمريضة بمستشفى منوف

نجح فريق طبي بمستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى، في إجراء عملية تركيب منظم ضربات القلب لمريضة كانت تعاني من مشاكل قلبية خطيرة.

وأوضح طاحون، أن المريضة دخلت إلى وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى، حيث تبين وجود قطع في الضفيرة الكهربائية للقلب، مما تسبب في تباطؤ شديد في ضربات القلب إلى 35 نبضة في الدقيقة، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم إلى 190/110.

وكانت عوامل الخطورة التي تمثلت في ارتفاع ضغط الدم وقصور الشرايين التاجية قد أسهمت في تدهور الحالة الصحية للمريضة، مما أدى إلى فقدان الوعي.

وعلى الفور، قام الفريق الطبي بإجراء عملية تركيب منظم ضربات قلب مؤقت، وهو أول إجراء من نوعه في المستشفى.

بعد العملية، انتظمت ضربات القلب لتصل إلى 60 نبضة في الدقيقة، وتم ضبط ضغط الدم ليصبح 140/80، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في حالة المريضة، وتم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج، حيث تم الإشراف على العملية من قبل رئيس القسم الدكتور عبد الحميد رحال، والدكتور الاستشاري أحمد فهيم، والدكتور الأخصائي كمال رضا.

وتعد هذه العملية خطوة هامة في توفير رعاية طبية متقدمة للمواطنين في محافظة المنوفية، وتؤكد قدرة مستشفى منوف على إجراء عمليات متخصصة وناجحة.