113 ندوة ومجلس علم ضمن أنشطة وخدمات فعاليات "بداية" بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الأسبوع الماضي.

ففي إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، قامت مديرية التربية والتعليم بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت إدارة التطوير التكنولوجي بتنظيم عدة ندوات حول مبادرة "بداية"، و"انتظام العمل"، كما تم تنظيم حصص المشاهدة بالعديد من المدارس بالإدارات التعليمية، وتنظيم ورش عمل بحث علمي، وعمل لافتات عن أنشطة مبادرة "بداية"، كما قامت إدارة التدريب، بتنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس على فنون الإدارة الحديثة، وفن الإتيكيت، وجودة التعليم.

وقامت إدارة التربية الإجتماعية بعدد من الفعاليات، شملت ندوات تثقيفية عن "أضرار التدخين"، و"التنمر"، و"تطوير الذات"، و"نعم الله"، و"معالم الفيوم"، و"النظافة الشخصية"، وكذا إعداد برامج إذاعية عن العلم وأهميته، و"الفيوم تتحدث عن نفسها"، و"مبادرة بداية"، و"مكارم الأخلاق"، و"مخاطر الألعاب الإليكترونية"، كما نظمت الإدارة، مسابقة أوائل الطلبة، ودوري المكاتب التنفيذية، وندوات حول "مناهضة التدخين"، و"اكتشاف المواهب"، ومسابقة التلميذ المثالي، كما نظمت عدة مبادرات شملت العلاج التدريسي، وتشجير المدرسة، وازرع شجرة، وتمكين الطلاب، وتنظيم زيارة للمركز الاستكشافي، وزيارة لمركز شباب أبشواي، ومركز شباب المحافظة، والمسجد المعلق، واجتماع البرلمان المدرسي، وعقد لقاء تشاوري للمكتب التنفيذي.

كما قامت إدارة الشئون التنفيذية "توجيه المكتبات" بتنظيم محاضرات بعنوان "التوعية بمخاطر المحمول"، و"مخاطر الألعاب الإليكترونية"، و"الولاء والإنتماء"، ونفذت ورشة عمل عن المعالم السياحية، وقام توجيه التربية النفسية بعمل جلسة إرشادية بعنوان "البحث عن الهوية الشخصية وإدمان المخدرات عند المراهقين"، وتنفيذ برنامج "فواصل" للوقاية من الإدمان والتعاطي، وقام توجيه الصحافة بعمل مجلة حائط عن الفيوم والسياحة على شكل كتاب مفتوح، ومجلتين مصورتين عن الفيوم، وتنظيم ندوة عن حمد باشا الباسل، وورشة عمل عن إعلام الفيوم، وعن الفيوم والسياحة، وتنظيم إذاعة عن الفيوم محافظتي، ومحاضرة عن الفيوم تتحدث، كما قام توجيه المسرح بعمل بروفة على مسرحية "رحلة للزمن الجميل"، وبروفات لمسرحية "شخصية شهيرة بالفيوم"، فيما قامت إدارة التنمية المستدامة بعقد عدة ندوات حول "المشكلة السكانية وآثارها" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، وندوات عن الحفاظ على صحة الأسنان، والأسنان اللبنية وكيفية المحافظة عليها، وقامت إدارة المجال الصناعي بتظيم ورشة عمل للحفر على خشب الأركيت.

وفي السياق ذاته، نظم فرع ثقافة الفيوم، عدة محاضرات وورش عمل ولقاءات ثقافية، حيث تم تنظيم محاضرة بعنوان "المبادرات الرئاسية وآثارها على الفرد والمجتمع" بمدرسة النزلة المشتركة، ومحاضرتان بعنوان "أضرار التدخين وطرق الوقاية منه" و"المشاركة المجتمعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، بمدرسة الشيخ حسن الإعدادية بنين، ومحاضرة بعنوان "دور المؤسسات في المجتمع المدني"، ومحاضرة بعنوان "التنمية الذاتية وتحقيق الأهداف" بالتنسيق مع المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "دور المؤسسات في المجتمع المدني" بمدرسة الباسل الإعدادية بنين"، ومحاضرة بعنوان "حلقة وصل" بمناسبة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بمدرسة الصم وضعاف السمع، كما تم تنظيم لقاء نادي العلوم بعنوان "الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة" بمدرسة دفنو التجريبية للغات، وورشة "اكتشف موهبتك" بمدرسة المنشية الإبتدائية، ومبادرة "اسعد غيرك" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بمدرسة الثورة الإعدادية، ولقاء توعية بعنوان "مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه" بمدرسة التجارة الثانوية.

كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "قيمة التعليم للإنسان" بمكتبة سنورس، ومحاضرة" توعية سياحية" بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بمكتبة قلمشاه، ومحاضرة بعنوان "تعليم الفتيات ودوره في مواجهة النمو السكاني" بمكتبة الكعابي، وحوار مفتوح حول ترشيد استهلاك المياه ببيت ثقافة طامية، وتنظيم مسابقة الموهوبين بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، بمكتبة طامية، واحتفالية عيد الطفولة بمكتبة الطفل والشباب بطامية، وتنظيم حوار مفتوح بعنوان "التسامح وحب الخير للغير" بمكتبة جرفس، وصالون ثقافي بعنوان "نجيب محفوظ صاحب نوبل" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، وتنظيم فعاليات المسرح المتنقل الذي تضمن عرض لفرقة الموسيقى العربية، وورشة فنيةن وعرض عرائس، وورشة حكي، وعرض لفرقة كورال الأطفال، بمركز شباب بيهمو.

فيما قامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بتنفذ الملتقى التوظيفى الثانى بمركز طامية، بحضور عدد من المستثمرين والجهات الشريكة، حيث تم توفير العديد من فرص العمل لشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا، والمتوسطة، والحاصلين على شهادة محو الأمية، وفي مراكز يوسف الصديق، وأبشواي، وطامية، تم تنفيذ عدد من المبادرات تحت مظلة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" مثل "تحدث معه" و"يلا نشتغل" التي تخاطب فئة الشباب والذكور من مختلف الأعمار، كما تم إتاحة الفرصة لعدد من شباب الخريجين من خلال مشاركتهم بعدد من المشروعات الصغيرة أثناء حضور مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، والذي ضم نخبة من صانعي ومنتجي الحرف اليدوية والتراثية بالفيوم.

واستمرارًا لمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، قامت بتنفيذ العديد من الفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"؛ حيث استمرت إدارة خدمة المواطنين في استقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، كما واصلت إدارة الضمان، عملها مع الإدارات الاجتماعية للانتهاء من عدة ملفات، تضمنت ملف الضمان الاجتماعي، والردود على تظلمات تكافل وكرامة، وتسجيل حالات جديدة، كما واصلت عملها بملف المساعدات الاستثنائية للمرحلة الثالثة، وقامت إدارة الأسرة والطفولة بمتابعة مركز الطفل العامل بجمعية تنمية المجتمع بترسا، والذي يقدم العديد من الأنشطة التربوية والمهارية للطفل العامل.

ونظمت جمعية سيدات الفيوم، ندوة لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية حول مبادرة "بداية"، وتداخلات وزارة التضامن الاجتماعي مع الفئات الأكثر استحقاقاً، كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة ودور التضامن الاجتماعي في استقبال حالات العنف ضد المرأة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال مركز استضافة المراة المعنفة، واستمرت الجمعيات الأهلية في عملها المجتمعي والتكافلي، حيث قدمت العديد من الخدمات مثل توزيع المواد الغذائية، وتركيب وصلات المياه، والمساعدة في تمويل المشروعات للفئات الأكثر استحقاقًا.

كما قامت الإدارة العامة لتنشيط السياحة بالفيوم، بتنظيم ندوة توعية سياحية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، تناولت علاقة الصحة بالسياحة، والتحديات المتعلقة بها، وأثرها على التدفق السياحي بالمحافظة، وكذلك بروتوكولات التعاون بين وزاتي الصحة والسياحة لتشجيع أنماط السياحة الحديثة كالسياحة الصحية بنوعيها العلاجية والاستشفائية، كما تم إلقاء الضوء على التراث الثقافي والطبيعي لمحافظة الفيوم، وسلوكيات التعامل مع المعالم السياحية والسائحينـ كما شملت الفعاليات، تنظيم ندوة بمكتبة قلمشاة العامة مركز اطسا، عن مقومات الفيوم السياحية الطبيعية والأثرية، ودور المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث، خاصة بالمناطق الأثرية المنتشرة بالقرب من القرى، مثل مدينة ماضي، وأم البريجات، ودير الملاك غبريال، وغيرها.

ونفذا إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، ندوة عن معالم الفيوم الأثرية، بمديرية التربية والتعليم، بهدف نشر الوعي الأثري، وتوضيح أهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر والمواقع الأثرية والتراثية، وتعزيز الهوية الوطنية، وكذا ضرورة الحفاظ على الآثار، والتعرف على القيمة التاريخية والأثرية للمحافظة، باعتبارها من أقدم وأجمل المحافظات التي تضم مجموعة من المعالم الفرعونية والقبطية والرومانية والإسلامية، إضافة إلى ما تتمتع به المحافظة من قيمة مكانية متميزة ومناخ معتدل وتنوع جغرافي وموقع استراتيجي، كما قامت إدارة الوعي الأثري بتنظيم زيارة علمية أثرية لطلاب مدرسة الأورمان الخاصة لغات، لمنطقة هرم هوارة، وهرم اللاهون.

واستمراراً لماتقوم به مديرية الشباب والرياضة من أنشطة وفعاليات ضمن مبادرة "بداية" تم تنفيذ عدد من البرامج الرياضية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، تضمنت برنامج البطل الأوليمبي بمركز شباب المحافظة، ومركز شباب شروق، والنسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء بمركز شباب قلمشاة، وبرنامج الرواد بنادي محافظة الفيوم، وبرنامج الموهبة الحركية بنادي قارون، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل نسيج وخيامية بمركز شباب المحافظة، وورش عمل "معادن" للنشء بمركز شباب منشاة عبد الله.

وتحقيقًا لمحور بناء الإنسان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية" نفذت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية على مستوى كافة الإدارات التابعة، حيث تم عقد مجلسي إفتاء بالعزب مركز الفيوم، ومسجد الرحمة عزبة حنين بالشواشنة، استكمل فيها أساتذة من جامعة الأزهر والأوقاف حديثهم حول موضوع "أحكام الجنائز".

كما تم تنظيم 28 درس واعظات، و30 درس منهجي بالمساجد الرئيسية بالقرى في مجالات الفقه، والحديث، والتفسير، والتاريخ الإسلامي، والعقيدة، ودرسين منهجيين للواعظات في الفقه، وعدد 4 ندوات علمية في موضوع "خلق الأمانة وأثرها على الفرد والمجتمع" ببندر الفيوم، وسنورس، والشواشنة.

وتم تنظيم عدد 70 ندوة للمنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف، موضوعها "حرمة أكل أموال الناس بالباطل"، وعقد مجلس الإقراء بمسجد ناصر الكبير ببندر الفيوم، وتنظيم 113 ندوة ومجلس علم وذكر موضوعها "أخلاق المسلم في منصات التواصل الاجتماعي"، وتنظيم البرنامج التثقيفي للطفل بعدد 460 مسجد، كما انطلقت جلسات الدوار بقرى مركزي الفيوم وطامية، وتنظيم لقاء الجمعة للأطفال، بمسجد الراضي ببندر سنورس أول، ولقاء الصحة الإنجابية ببندر الفيوم مسجد المعلمين، كما تم عقد 21 ندوة مدرسية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، شملت جميع المراحل الدراسية، وانطلقت قافلة الجمعة للواعظات بقرية العدوة مركز الفيوم، والتي زخرت بعدة فعاليات شملت مقرأة الواعظات، وندوات بمساجد قرية العدوة.

وتم عقد عدد من الندوات الكبرى ببندر الفيوم، وإطسا، والشواشنة، وأبشواي، وسنورس، وطامية بمشاركة وكيل الوزارة، وتحرك الأتوبيس الدعوي في جولة بمركز أبشواي، بإشراف، ومشاركة وكيل الوزارة، وذلك حول موضوع "الإسلام دين الوسطية والاعتدال"، كما تم عقد ٥ ندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تم الحديث فيها عن مخاطر التدخين والإدمان، وعقد 68 ندوة خلال الأسبوع الدعوي، شملت الحديث عن "الهجرة غير الشرعية"، و"عدم إلقاء النفس في التهلكة"، و"مخاطر الالحاد وسبل المواجهة"، و"كيف عالج الاسلام داء التنمر"، "وكان خلقه القرآن".

كما أطلق وكيل وزارة الأوقاف، من قرية فيديمين بمركز سنورس مبادرة "عودة الكتاتيب للقرى والأرياف".

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