خبير عسكري يكشف أسباب توغل إسرائيل في الأراضي السورية

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن العمليات العسكرية التي تحدث في سوريا الآن على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي تشابه ما حدث بلبنان، إذ بدأت باجتياح جوي مع توغل بري، مشيرًا إلى أن الهجمات الجوية تؤثر كثيرًا على قدرات الجيش السوري.

وأضاف بالوكجي خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لم تستطيع ضرب الأماكن التي قصفتها بالأمس في سوريا من قبل، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال أجرت نحو 130 غارة جوية على أهداف في سوريا، وما يحدث من توغل بري في الجولان يعد مشهد إقليمي جديد عقب رحيل بشار الأسد، لذلك يجب مراقبته.

وتابع، هجمات دولة الاحتلال على سوريا أسقطت اتفاقية الهدنة لعام 1974 بين الطرفين، موضحا أن توغل إسرائيل في الأراضي السورية له عدة أهداف وهي: منع تمركز حزب الله أو حلفاء إيران بالقرب من الحدود الإسرائيلية، إضافة إلى إنشاء منطقة عازلة حتى لا تتكرر عملية طوفان الأقصى مرة أخرى، فضلًا عن التخوف من سيطرة معارضة متطرفة على الحدود الإسرائيلية، ورسم تحالفات جديدة والضغط على النظام، علاوة على استغلال التحولات الإقليمية لتعزيز أمنها.