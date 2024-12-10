الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار يعلن خطته حتى 2029 خلال الملتقى الدولي بالقاهرة

اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي في مقره بالقاهرة، على هامش الملتقى الدولي السابع للاستثمار والصناعة الرياضية، الذي عُقد في القاهرة

وقد أعلن الاتحاد عن خطته الطموحة للأربع سنوات القادمة حتى عام 2029، والتي تشمل تنظيم سلسلة من الفعاليات الرياضية العالمية على أرض مصر، دولة المقر.

الأحداث المعلنة ضمن الخطة:

اولا ـ 2025 تنظيم أكبر ملتقى للاستثمار والصناعة الرياضية بعنوان "كرة القدم: اللعبة الجميلة".

ثانيا 2027: ملتقى جديد تحت العنوان نفسه مخصص للألعاب المائية، يُقام في مدينة سياحية مثل شرم الشيخ أو الغردقة.

ثالثا 2028: ملتقى رياضي يركز على رياضات المحركات (السيارات والدراجات النارية)، يُقام في مرسى علم أو الجونة.

رابعا 2029: ملتقى رياضة الفروسية وسباقات الخيل والجمال، ويُخطط لإقامته في مدينة العريش أو أسوان.

ويوجه الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي الدعوة لرؤساء الاتحادات الرياضية والأولمبية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى الشركات والمستثمرين والأبطال المتخصصين في كل مجال من مجالات المؤتمرات.

كما أعلن الاتحاد عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم هذه الفعاليات بمعايير استثمارية دولية، تضم نخبة من الشخصيات العربية، منها:

. لجينة محسن درويش

نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد

ندى النقيبي من الإمارات.

الدكتور عادل البهبهاني المختص بقانون الأعمال والرياضة من الكويت.

المستشار توفيق الزهنوني، رئيس نادي النصر الإماراتي سابقًا.

الدكتورة فاطمة أبو علي، رئيس وكالة المغرب لمكافحة المنشطات.

محي معروف، الأمين العام الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي (من مصر).

المستسار عبدالمجيد المرزوقى عضو مجلس ادارة الاتحاد

المستشار حسين ال هشلان رئيس قطاع العلاقات الدولية للاتحاد

مهندس كريم أسماعيل نائب محلس ادارة الأتحاد

ويرأس اللجنة المستشار ماجد قاروب، المستشار القانوني للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.

تمثل هذه الأنشطة سلسلة من الفعاليات الدولية التي يمولها وينفذها الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة الدكتور أشرف صبحي. ونجحت الوزارة في تنظيم النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية تحت رعاية رئيس الوزراء المصري، بمشاركة أكثر من 42 دولة وعشرات الشركات العالمية.

هذا الحدث يؤكد التزام مصر بدورها الريادي كوجهة مميزة للفعاليات الرياضية الدولية، ويعزز مكانتها على خريطة السياحة الرياضية والاستثمار الرياضي عالميًا.