شلبي يناقش مستجدات ملفي المتغيرات المكانية والتصالح بمركز الشهداء

ناقش فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع نوابه ورؤساء الوحدات القروية وسكرتير المجلس ومديري وحدة المتغيرات المكانية والمراجعة الداخلية والحوكمة مستجدات ملف التصالح وأعمال وحدة المتغيرات المكانية.

ووجه شلبي إلى تواصل أعمال غرف العمليات بالوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة الشهداء على مدار اليوم، والتواصل المستمر لحملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد رئيس المدينة على أن يتم العمل بدقة شديدة، وسرعة إزالة كافة التعديات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بكل دقة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية، ومنع ظاهرة البناء العشوائي.

وناقش شلبي خلال الاجتماع مستجدات ملف التصالح ومعدلات إصدار نماذج [٨] للملفات المستوفاة، موجها إلى العمل على مدار اليوم والتواصل المستمر بين الوحدات القروية واللجان الفنية لسرعة فحص الملفات والتواصل المباشر مع المواطنين لاستيفائها ودفع الرسوم المستحقة لاستخراج نموذج[٨] النهائي.