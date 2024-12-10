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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الجمعية العربية لتحلية المياه يؤكد أهمية الإدارة الرشيدة لتحقيق الاستدامة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أكد الدكتور محمد الفوزان، رئيس الجمعية العربية لتحلية المياه (أراوادكس)، أن شعار المؤتمر هذا العام "المياه من أجل الغد" يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.

 وأوضح أن هذا الشعار يعكس أهمية الإدارة الرشيدة للمياه في مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى دور القطاع في تطوير نظم التحلية وابتكار الحلول الفعالة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور الفوزان، أن المؤتمر يركز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمراكز البحثية من أجل ضمان استدامة الموارد المائية. 

وأكد أن تطوير تقنيات تحلية المياه وتوسيع تطبيقاتها يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المائي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني المتسارع.

وأشار إلى أن المؤتمر يوفر منصة هامة لتبادل الخبرات والابتكارات بين الخبراء والمختصين في قطاع المياه، مما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

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