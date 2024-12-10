افتتاح الملتقى التوظيفي للطلاب والخريجين بكلية الاقتصاد المنزلي بالمنوفية

شهد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وطارق سعد وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، فعالية الملتقى التوظيفي الذي نظمته كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، بحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب أحمد النعسان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والقائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة جيهان علي سويد، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي والتربية.

افتُتح الملتقى التوظيفي وكيل وزارة التربية والتعليم بكلمة تشير إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تربط بين التعليم وسوق العمل، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه قسم الاقتصاد المنزلي في تأهيل الكوادر المتخصصة التي تلبي احتياجات السوق، خاصة في مجالات التصميم، إدارة الموارد، والتغذية، وغيرها من التخصصات الحيوية.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث، معربًا عن دعمه الكامل لمبادرات مشابهة تسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وأرباب العمل، مؤكدا على أهمية توفير فرص عمل حقيقية لخريجي قسم الاقتصاد المنزلي بما يعكس دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.