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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يؤكد انتظام تشغيل محطة جبل شيشة لتدفق مياه الشرب بالمناطق المستهدفة

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ بمآخذ مياه محطة جبل شيشة بمنطقة الشلال
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قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية لمآخذ مياه محطة جبل شيشة بمنطقة الشلال، وأيضًا مكونات المحطة من المرشحات والأحواض للمتابعة الميدانية لجهود إصلاح العطل الفنى الذى حدث بمنظومة رفع المياه من المآخذ للمرشحات بالمحطة .

نهو أعمال غسيل المرشحات مرشح داخل محطة جبل شيشة

وشدد الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والقيادات التنفيذية المعنية على نهو أعمال غسيل المرشحات مرشح داخل محطة جبل شيشة من أجل إنتظام منظومة تشغيل المحطة بكامل طاقتها بواقع 1600 لتر / ثانية، وبالتالى انتظام تدفق المياه وضخها بالمناطق السكنية المستهدفة على الوجه الأكمل.

مكلفًا مسئولى الشركة بسرعة الإنتهاء من أى أعمال يتم تنفيذها تتعلق بتجهيز خطوط وشبكات مياه الشرب أو صيانة الروافع فى المناطق السكنية المختلفة لتحقيق الهدف الرئيسى من المحطة فى توفير مياه الشرب لكافة المناطق لمواجهة أى انقطاع وضعف لها لتقديم أفضل خدمة للمواطن الأسوانى بالجودة العالية.

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محطة جبل شيشة منطقة الشلال جولة تفقدية أخبار محافظة أسوان