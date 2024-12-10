رئيس أشمون يتابع أعمال التطوير بمتفرعات ميدان الخالدين

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير وتسوية وتمهيد وتركيب البلدورات الخاصة بالارصفة بمتفرعات ميدان الخالدين والمودية إلي مجمع المواقف بمدينة أشمون وعددها شارعين وذلك بطول حوالي 500م وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بها خلال الأيام القليله القادمة، والتي يتم تنفيذها بواسطة شركة الوعد ،وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .



من جانبه أكد النمر، أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.

ويأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تدعيم مشروعات البنية التحتية والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .