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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رادميلا لابوس تعرب عن سعادتها بالشراكة الإستراتيجية بين مصر وألمانيا في قطاع المياه

رادميلا لابوس ـ خبيرة
رادميلا لابوس ـ خبيرة تمويل الاتحاد الأوروبي للشركات
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أعربت رادميلا لابوس، خبيرة تمويل الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة وممثلة منظمة BVMW الألمانية في مصر، عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا في قطاع المياه، وانطلاق المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي (IWWI)، واصفةً إياه بالحدث العلمي الكبير الذي تستضيفه مصر، مؤكدة على عمق الشراكة المصرية الألمانية المستمرة.

وأشارت إلى أن التعاون الجديد بين مصر وألمانيا في مجال المياه والصرف الصحي يعد بمثابة جسر يربط بين الجانبين الألماني والمصري، ما يوفر فرصًا واسعة أمام الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ونقل الخبرات.

وأكدت لابوس، أن هذا المحفل الدولي يتيح فرصة قيمة للتفاعل وتبادل الخبرات بين الشركات المتخصصة في قطاع المياه والصرف الصحي، ويُعد خطوة هامة نحو تقديم حلول مبتكرة وتقنيات متطورة لمواجهة التحديات المائية وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير صناعة المياه.

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