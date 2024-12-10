ضبط 220 مخالفة لسيارات السرفيس في الجيزة

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط مخالفات تقطيع خطوط السير ومنع الانتظار خارج المواقف الرسمية، وتيسير حركة نقل المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن والخطوط المشتركة مع المحافظات الأخرى، والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة فى هذا الشأن.

وشن جهاز السرفيس والنقل الجماعي عددا من حملات الضبط شملت المواقف ومسارات خطوط السير بنطاق المحافظة، استهدفت الحملات والتى بلغت 22 حملة ضبط الانتظار العشوائي وتقطيع وتغيير خطوط السير وعدم الالتزام التعريفات المحددة والتى تضمنت مناطق (البراجيل، الرماية، العشرين، أول وأخر فيصل، ميدان لبنان، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، الوراق، الكورنيش، الطالبية، المريوطية، المنيب، طريق مصر أسيوط الزراعى، المنصورية، نصر الدين، كوبرى العمرانية، نكلا، إمبابة)

وأسفرت الحملات عن ضبط 220 حالة مخالفة وتوقيع الغرامات القانونية على أصحابها، إلى جانب التحفظ على 8 سيارات بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن مخالفات للسائقين.

وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، قام الجهاز بتسيير عدد من سيارات السرفيس لنقل الركاب خلال فترات الذروة بخطوط سير (ميدان لبنان- 6 أكتوبر، ميدان الجيزة- 6 أكتوبر) للتسهيل على المواطنين، وجاءت الحملات بمتابعة اللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس، والرائد فوزي جاد، نائب رئيس جهاز السرفيس ومحمد العناني مساعد رئيس جهاز السرفيس ومجموعة العمل المرافقة.