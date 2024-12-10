حكومة البشير تتولى تصريف أعمال المرحلة الانتقالية لمدة 3 أشهر في سوريا

أعلن محمد البشير، اليوم الثلاثاء، تكليفه رسميًا برئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا وتسيير الأعمال حتى أول مارس 2025.

وقال في تصريح له بعد اجتماع مع رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي، إنه تم تكليفه بتسيير أعمال الحكومة.

وأضاف، أن الاجتماع ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية، ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر في الإدارة السياسية السورية، اليوم، أن حكومة رئيس الوزراء السوري المكلف محمد البشير ستتولى تصريف أعمال المرحلة الانتقالية في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، بهدف التحضير لتشكيل حكومة دائمة.

ووفقا للمصادر تشمل الأولويات في هذه المرحلة ضبط الأمن، تقديم الخدمات الأساسية، وضمان انتقال سلس ومستقر في البلاد.

وقالت المصادر، إن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا مستمرة، وستظل حكومة الإنقاذ الحالية تعمل ضمن حكومة تصريف الأعمال.

وأوضحت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات هامة، مثل حل الأجهزة الأمنية السورية وإلغاء قوانين الإرهاب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجيش السوري ليتناسب مع المرحلة الجديدة.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب المصادر إلى تمهيد الطريق لحكومة دائمة تحقق الاستقرار والإصلاحات المطلوبة.