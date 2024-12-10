النيابة تستدعي رئيس حي الوايلي لسماع أقواله في العقار المنهار

أمرت نيابة الوايلي باستدعاء رئيس حي الوايلي لسماع أقواله حول انهيار عقار في شارع العباسية والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص حتى الآن لسماع أقواله، وطلبت تقرير المنزل من الحي.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ..

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث