دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة بشأن شاليمار شربتلي

قال دفاع المخرج "عمر زهران"، المتهم بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، خلال جلسة اليوم بمحكمة جنح الجيزة، أنه قام بكشف جميع تفاصيل الواقعة أمام هيئة المحكمة.

وأوضح أن المدعوة شاليمار شربتلي صدر بحقها حكم قضائي بـ3 سنوات في قضية اتجار بالبشر في دولة فرنسا ، لاتهامها بالتعذيب لخادمة.

وتابع دفاع زهران، إنه مصمم على طلبه بحضور المدعية "شاليمار شربتلي" أمام هيئة المحكمة لكشف ملابسات الواقعة، وأن هذه الواقعة ملفقة وكيدية، ولا صحة لها، والدليل علي ذلك أنها لم تحضر الجلستين ، رغم إلزام المحكمة حضورها.

واضاف قائلا: أن شاليمار شربتلي تغيبت اليوم عن الجلسة الثالثة بعد إلزام المحكمة حضورها ، وغيابها يؤكد خوفها من المواجهة أمام موكلي، وهذا دليل يثبت براءة موكلي أمام جهات القضاء ، ولكني أيضا من ضمن دفوعي هو حضور شاليمار، وتفريغ مكالماته أمام هيئة المحكمة.



هدايا لا تتجاوز ١٠٠ ألف جنيه

وكشف الدفاع؛ عن أن حقيقة الواقعة تعود عندما اتهمت شاليمار شربتلي موكلي عمر زهران بسرقتها وكانت المسروقات عبارة عن هدايا وجميعها لا تساوي 100 ألف جنيه.

المتهم أرجع مجوهرات قيمتها ٢ مليون دولار

وأوضح الدفاع خلال مرافعته قائلًا: " قام موكلي بإرجاع مجوهرات تكلفتها 2 مليون دولار جنيه"، متسائلًا كيف أن يقوم بإرجاع كل هذه المجوهرات ويسرق أشياء رخيصة؟.. كلام غير منطقي - على حد قوله- .

الدفاع يطلب ببراءة موكله

وطلب دفاع زهران ببراءة موكله تأسيسًا على ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي، وانتفاء صلة موكله بالواقعة، وليس له صلة بسرقة مجوهرات "شاليمالر الشربتلي".

وذكر دفاع المخرج عمر زهران، أننا لازلنا نطالب بحضور شاليمار شربتلي لأنها تمتلك مكالمات هاتفية مسجله بينها وبين المتهم، قائلا: " المكالمات دي كفيله تخرج موكلي من القضيه".

قائلاً: شاليمار تغيبت للمرة الثالثه عن الجلسة، بسبب تواجدها في فرنسا هربًا من المواجهة.