المساعدة الذكية «كمت» ترد على 46 ألف استفسار خلال نوفمبر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قيام المساعدة الذكية للجهاز «كمت KMT» بالرد على 46499 استفسار وشكوى وردت للجهاز خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك عبر القنوات التي تقدم كمت خدماتها عليها، وهي صفحة الجهاز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120.

وجاءت أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز، وتنوعت ما بين طلب الاستعلام عن موعد امتحان أو نتيجة، أو نتيجة تظلم، بجانب الاستفسسارات عن مواعيد المسابقات الجديدة، كما شملت الاستفسارات الاستعلام عن موقف موضوعات الشئون الوظيفية بالجهاز.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أطلق كمت للعمل رسمياً يوم 25 فبراير الماضي، وكمت هي منظومة محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللمواطنين بشكل عام.

وصُمِّمَت كمت على نحو يُمَكِّنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المُمَيْكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.