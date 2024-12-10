غارات إسرائيلية على دمشق.. وقوات الاحتلال تتجاوز جبل الشيخ ومواقع سورية

ضربت عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية أجواء دمشق ومحيطها اليوم الثلاثاء، مع توسع إسرائيل في غزوها لجنوب سوريا.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مصادر أن هناك قصف عسكرية استمر طوال الليل، لتنتهي بقصف عنيف فجر الثلاثاء.

وأعرب سكان العاصمة السورية دمشق عن حالة من الارتباك الشديد صباح الثلاثاء مع تصاعد التوتر في المدينة بعد ساعات من الغارات الجوية على مشارفها، ولم يتضح بعد سبب سقوط القنابل هناك وما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

وفي هذه الأثناء، تقدمت الدبابات الإسرائيلية نحو المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، فيما تجاوزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جبل الشيخ ومواقع الجيش السوري المنسحب.