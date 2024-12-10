بحضور مدير الدعوة وإدارة الغردقة.. وكيل "الأوقاف" بالبحر الأحمر: تجديد الخطاب الديني أولوية

عقد الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر المديرية، بحضور مدير الدعوة الشيخ محمد والي، والشيخ إسماعيل السباعي مدير إدارة الغردقة والشيخ عصام محمد السيد مدير التفتيش بالغردقة.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع علي تنفيذ تعليمات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعلى رأسها تجديد الخطاب الديني، وذلك من خلال المحاور الأربعة التي من أهم أولويات خطة العمل الدعوي.

وشدد السباعي، خلال الاجتماع على مواجهة التطرف بكافة أشكاله وألوانه وتحصين الشباب ورواد المساجد ضد هذه الأفكار، بالإضافة الاهتمام بإعادة بناء الإنسان في جميع المجالات، وإعادة بناء الشخصية الوطنية المصرية.

واكد السباعي، ضرورة الاهتمام بفكرة المهمة الحضارية للإنسان في الأرض كمقصد من مقاصد الخلق، وضرورة تكثيف المرور على المساجد، توجيها ورعاية وتقويما.

فيما شدد على عدم تمكين أي أحد غير مصرح له بالخطابة على المنبر او إلقاء الدروس الدينية فى أي مسجد، مشيرا إلى ضرورة الارتقاء بفكر وثقافة ووعي أئمتنا وخطبائنا ورعايتهم ومشاركتهم مسئولية الدعوة .

وقال وكيل وزارة الأوقاف، أننا جميعا قد شرفنا بحمل رسالة الأنبياء، ويجب علينا ان نبين جمال وكمال وسماحة ورأفة ووسطية واعتدال رسالة الإسلام السمحة، لافتا الي التنسيق مع مؤسسات الدولة، وتحديث السجلات الخاصة بالإدارة أولًا بأول.

FB_IMG_1733831379440