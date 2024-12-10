مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10محافظات.. إنفوجراف

كشفت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المباردة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

1- مديرية العمل بجنوب سيناء:-

قامت مديرية العمل بجنوب سيناء بمتابعة تعيين 32 من أبناء المحافظة للعمل بإحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وأوضحت وفاء نجاح مدير المديرية أن ذلك يأتى ضمن جهود المديرية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل محمد جبران على أرض الواقع، وقد قام بمتابعة التعيينات بالمنشأة محمد السيد مفتش مكتب عمل شرم الشيخ، وتحت إشراف اكرم محمد مدير مكتب العمل بشرم الشيخ.

2-مديرية عمل المنوفية..

قامت مديرية العمل بالمنوفية برئاسة عماد سعيد مدير المديرية ، بتنظيم ندوة للتوعية بمقر شركة أدخنة الورده بشبين الكوم ، وذلك بحضور ٢٣ عامل وعاملة ، لتوعية العمال بمواد قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية المنفذة والقوانين ذات الصلة، وأتسمت الندوة بالطابع الحواري حيث دارت المناقشات حول القانون وتم الرد علي استفسارات العمال في المسائل المتعلقة بالقانون، وحاضر خلال بالندوة جمال احمد المغربي مدير مكتب علاقات العمل بشبين الكوم ، وهانم ابو سيار مديرة مكتب تفتيش العمل بشبين الكوم.

3-مديرية عمل أسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوتين للتوعية، الأولى حول "ثقافة العمل الحر وتنمية مهارات وقدرات الشباب المهنية والإرشاد المهني"، لتوعية العاملين، وذلك بمقر "جمعية سيدات الأعمال" بمركز منفلوط، وذلك بحضور 19 من العاملين والإداريين بالجمعية، وتهدف الندوة إلى رفع الوعي بأهمية تنمية الشباب لقدراتهم ومهاراتهم لتتواكب مع متطلبات سوق العمل المتسارعة، فضلاً عن التطرق إلى حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، والندوة الثانية تحت عنوان" مكافحة الإتجار بالبشر، وثقافة العمل الحر والإرشاد المهني وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال "، في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال مكتب تفتيش ديروط التابع لمديرية العمل، بمقر "قصر ثقافة ديروط"، حضرها (25) من العاملين بالقصر..

وصرح بذلك علي السيد مدير مديرية العمل بأسيوط ، وقد حاضر في الندوة الأولى مصطفى عبد المعطي، مدير مكتب عمل وتفتيش منفلوط، علي محمود راتب، مدير مكتب علاقات منفلوط، كما حاضر في الندوة الثانية أمين حسن مدير مكتب تفتيش ديروط، محمد صابر، أحمد جابر، مفتشي مكتب تفتيش ديروط.

4-مديرية عمل القليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة توعوية بشركة الإحسان للحاصلات الزراعية بحضور 21 عامل ، وأوضحت مدير المديرية أن الندوة تأتي في إطار إهتمام وزارة العمل بتوعية طرفي العملية الإنتاجية من خلال دعم وتمكين أطراف العملية الانتاجية للمساهمة في زيادة الإنتاج ، وجاءت الندوة بحضور صبحى نعمان عبدالدايم المدير الإدارى للشركة ، وحاضر بالندوة نجلاء أبو العزم عبد القوى مديرة مكتب عمل كفر شكر ، محمد أحمد حسن " مفتش بمكتب عمل كفر شكر، وفي الختام تقدم السادة العاملين بالشركة بخالص الشكر لوزير العمل لتفعيل الخدمات المقدمة من الوزارة حرصاً على دفع عجلة الانتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال كما تقدموا بخالص الشكر لمعالي الوزير المحافظ لرعايته لهذه الفاعليات.

5-مديرية عمل أسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، بإرسال قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمواقع العمل والإنتاج والمسجلة لدى قاعدة البيانات بالمديرية، من أجل توقيع الكشف المبكر على الأمراض، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 75 من العاملين بشركة "بتروجيت"، وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض، من خلال التعاون والتنسيق بين مديرية العمل ومديرية الصحة من أجل تقديم كافة صور الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئة.

وأكد علي سيد مدير المديرية على أنه يجرى الاعداد والتنسيق لعدد كبير من تلك القوافل الطيبة لتجوب كل مواقع العمل والإنتاج المختلفة بالمحافظة، والمتواجد بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، وذلك لتقديم كافة صور الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لهؤلاء العمال، جاء ذلك بمشاركة علاء شعبان، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، محمد حسن، وليد جمال، من الباحثين بالإدارة.

6- مديرية العمل بالجيزة



نظمت مديرية عمل الجيزة ، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتقييم مخاطر بيئة العمل وخطة الإخلاء والطواريء، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بشركة الجيزة باور بأبورواش، بمنطقة شمال الجيزة.

يأتي ذلك بمشاركة ٢٠ من العاملين بالشركة ، حيث تسعى المديرية إلى تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأكد محمد رمضان مدير المديرية أن الندوة جرت فعالياتها برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، وبحضور الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والمهندسة أسماء طه مدير المكتب ، وألقي الندوة الفيزيائية درية حسن مفتش بالمكتب ..

7- مدير العمل بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، فتح باب القبول للمرحلة الثالثة من برامج التدريب المهنى المجانية ، على مهن : صيانة المحمول ، والحاسب الالى ، وكهرباء التركيبات ، وذلك بوحدات التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والتي أطلقتها الوزارة ، للمشاركة في خطة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى محافظة الاسكندرية ، كما بدأت المديرية في تلقي طلبات التسجيل لكافة الدورات من خلال اللينك التالي : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7، ودعا مدير المديرية المهندس محمد كمال الشباب إلى الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها الدولة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، و يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، أو من خلال اللينك المشار إليه.

كما نوه إلى أن الدورات الجديدة في مجال "صيانة المحمول" و الحاسب الالى مدة التدريب خلالها ٢٠ يوم تدريبي بالوحدة المتنقلة ببشاير الخير 1 بغيط العنب ، ، ومهنة كهرباء التركيبات لمدة 12 يوم وذلك بالوحدة المتنقلة بمنطقة الحرمين بمركز شباب الحرمين ، محدداً الاوراق المطلوبة للتقديم وهي: صورة بطاقة الرقم القومى ، وصورة المؤهل الدراسى ، و 2 صورة شخصية ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ..

8-مديرية العمل بالغربية

عقدت مديرية العمل بالغربية اختبارات الدورة الثانيى بالوحدة المتنقلة التابعة لمديرية العمل بقرية الهياتم ضمن المبادرة الرئاسية بداية وذلك بتخريج ٩ متدربات بالتفصيل والخياطة بحضور مدير المديرية احمد القللي، ورباب ابواليزيد مديرة التدريب المهني، وهبه ترك مكتب وكيل الوزارة ومدير منطقة المحلة الكبري.

9- مديرية العمل بالإسماعيلية



نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة للتوعية بعنوان " حلقة الوصل بين حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 " ، وذلك بشركة "زينيت" والتى تعمل في مجال الملابس الجاهزة ، بحضور ١٥من العاملين بالشركة ، تضمنت شرح عدة موضوعات منها : ما هي حقوق العمال، وما هي واجباتهم، وحلقة الوصل بينهم ، وكيفيه انشاء ملف للعامل ، وأهميته ، في ظل قانون العمل ، وما يحظر علي العامل فعله، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد في أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، يأتى ذلك ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ) .. صرح بذلك حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية.



10-مديرية العمل بالجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، تناولت مخاطر بيئة العمل وبالأخص المخاطر الكيميائية وذلك بمستشفي التحرير العام بإمبابة، بمنطقة شمال الجيزة، ويأتي ذلك بمشاركة عدد ٢٠ من العاملين بالمستشفي ، حيث تسعى المديرية إلى تكثيف أنشطتها بهدف في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشأة ذاتها بالإضافة إلى المترددين عليها، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة أن الندوة جرت فعالياتها برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، وبحضور الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والمهندسة أسماء طه مدير المكتب ، وألقي الندوة الكيميائي أحمد أمين مفتش المكتب.

FB_IMG_1733832304448

FB_IMG_1733832302166

FB_IMG_1733832299635

FB_IMG_1733832297401

FB_IMG_1733832293758

FB_IMG_1733832290975

FB_IMG_1733832287963

FB_IMG_1733832285826

FB_IMG_1733832283414