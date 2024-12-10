القابضة للمياه: مؤتمر أرواودكس للتحلية منصة دولية لمناقشة حلول مبتكرة وتوطين التكنولوجيا

قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، منسق المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي (IWWI) بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال افتتاح مؤتمر أرواودكس للتحلية، إن المؤتمر يشكل تجمعًا فريدًا يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، بهدف مناقشة التحديات والفرص في مجال التحلية.

وأوضح أن جدول الأعمال يركز على آليات جذب الاستثمارات، وتوطين تكنولوجيا تصنيع التحلية، وطرح حلول مبتكرة وغير تقليدية لمعالجة العجز المائي، بالإضافة إلى دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.

كما أشار إلى أهمية نقل الخبرات المؤسسية واستلهام التجارب الناجحة، خصوصًا ما حققته المملكة العربية السعودية في قطاع التحلية.

وأكد الدكتور رفعت أن المعرض المصاحب للمؤتمر يمثل منصة استراتيجية لتوسيع آفاق التعاون بين الدول، حيث يجذب عددًا كبيرًا من الشركات الرائدة ويتيح فرص بناء شراكات فعالة. ويأتي هذا التعاون المصري السعودي الألماني كخطوة رئيسية للاستفادة من التجارب والخبرات الفنية والمؤسسية الناجحة لتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

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