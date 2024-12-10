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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التنظيم والإدارة": تعاملنا مع 16 ألف مستند إلكتروني عبر «التواصل المؤسسي الرقمي» نوفمبر الماضي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من التعامل مع 16808 مستندات إلكترونية استقبلها من 219 وحدة من وحدات الجهاز الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي والتي أنشأها الجهاز للتراسل بينه وبين الجهات الإدارية المختلفة، تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي.

وأوضح الجهاز أنه يواصل تدريب جهات إدارية أخرى لتنضم إلى منظومة التراسل، حيث يقوم بتنظيم العديد من ورش العمل لتدريب الموظفين المعنيين في العديد من الجهات الإدارية على التواصل معه إلكترونيًا عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك، ثم يقوم بتسليم ممثل كل جهة متطلبات التواصل وهى حاسب آلي محمول (Laptop) وماسح ضوئي (Scanner) و(Access Point Name)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود بخدمة الإنترنت.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريب الموظفين منظومة التواصل المؤسسي الرقمي مستند إلكتروني