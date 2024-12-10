تصالح الفنان محمد فؤاد مع طبيب مستشفى عين شمس

تصالح النجم محمد فؤاد، مع طبيب مستشفي عين شمس على خلفية تشاجرهم سويًا أثناء تلقي شقيق الأول العلاج داخل المستشفي، ومن المقرر أن تأمر النيابة بحفظ التحقيقات في الواقعه.

تصالح الفنان محمد فؤاد مع طبيب مستشفي عين شمس

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية ، قد انتهت قبل وقت سابق من سماع أقوال الطرفين، والتحقيق في الواقعة، لإحالتها الي المحكمة المختصة للبت فيها.

وتبين من التحقيقات التي جرت مع فؤاد، أنه وآخرين من أسرته وجهوا اتهاما للطبيب بالإهمال والتقصير في إجراءات الكشف الطبي علي شقيقه، والتعدى عليه بالضرب والسب .

وقال فؤاد في أقواله، أمام النيابة، التى بدأت الاستماع لها منذ ما يصل إلى تسع ساعات، أنه علم بمرض شقيقه فجر يوم الواقعة، وتوجه إلي مستشفي عين شمس التخصصى للاطمئنان عليه، ولدى دخوله، والسؤال عن مكان تواجده علم أنه في قسم الطوارئ وطلبت منه إحدى الممرضات دفع مبلغ مالي تحت الحساب في الخزينة، فوافق وتوجه اولا الي الطبيب المناوب لسؤاله عن شقيقه، وفور وصوله له تحدث معه بهدوء قائلا "كان الله في عونك شكلك صاحي من النوم، اخبار اخويا ايه"، فأجابه الطبيب بعصبية قائلا "بتعمل ايه هنا وصاح بصوت مرتفع للأمن قائلا ( ارمو البتاع ده بره)".

وأضاف فؤاد أن حالة الذعر التي كانت لديه بالاضافه إلي أنه مريض بالعصب السابع منذ فترة، وطريقة الطبيب غير اللائقة أثارت حفيظته وغضبه، فتشاجر معه، وحاول معرفة اسمه كي يشتكيه، موضحًا أن الطبيب ركله في قدمه، وحاول انتزاع هاتفه أثناء توثيقه لما حدث.

واضاف فؤاد ان المقاطع المصورة لايوجد بها بداية الواقعه، أثناء حديثه معه، وبداية المشاجرة.

وكانت قد استمعت النيابة الي أقوال طبيبة وعدد من طاقم التمريض المناوب وقت نشوب مشاجرة بين الفنان محمد فؤاد وطبيب بمستشفي عين شمس التخصصى.

وقال الفريق الطبي، إن شقيق الفنان حضر فجرًا، وفي حالة حرجه ويعاني من الآم في الصدر، وتعامل معه الطبيب المناوب وأجرى عليه الكشف الطبي، قبل حضور الفنان وأمر بإجراء قسطرة قلبية له لاشتباه وجود جلطة في القلب.

واضاف أنه أثناء انتهاء الطبيب من كتابة اللازم حضر الفنان، وسأل عن شقيقه وارشدوه الي المكان، عقب طلب إنهاء إجراءات الدخول ودفع الأتعاب، وعند دخوله توجه إلي الطبيب لسؤاله عن شقيقه، وعندما أخطره بإجراء اللازم، ثار وطلب إعادة الكشف عليه، ثم نشب مشادة بينهما، تطورت الي مشاجرة، وقام الفنان بسبه وسب الفريق الطبي، مشيرين أنه لم يكن بمفرده.

وكان فريق من النيابة قد توجه إلي المستشفي، لمعاينة مكان الواقعه، وسماع أقوال الشهود، فيما تعذر سماع أقوال شقيقه نظرا لحالته الصحيه، كما تم نقله إلى مستشفي مبرة مصر القديمه .

و اتهم مدير مستشفى عين شمس التخصصى وطبيب والطاقم الطبي، الفنان محمد فؤاد بالسب والقذف، أثناء تأدية عملهم داخل الطوارئ.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن الفنان حضر الي المستشفي فجرًا ، داخل قسم الطوارئ للاطمئنان علي شقيقه بصحبة آخرين، وتم إجراء الكشف الطبي عليه وتبين حاجته إلى إجراء قسطرة طبية، واشتباه فى جلطة بالقلب، وفى أثناء استكمال الإجراءات نشبت مشادة كلامية بين الفنان والطاقم الطبى، بسبب تأخير بعض الإجراءات، فقام بالتعدى عليهم بالسب والضرب (حسب اقوالهم).

كما تبين أن الطبيب كتب للمريض على إجراء قسطرة طبية وبعض الفحوصات الطبية الأخرى، وكان يتواصل مع استشارى لاستدعائه، وأثناء ذلك ثار محمد فؤاد وطلب بسرعة إجراء الكشف وسط السباب وحالة من الهياج، وأمرت النيابة باستدعاء الطاقم الطبى وشهود العيان لسماع أقوالهم فى الواقعة.

بدأت الواقعة بورود بلاغ يتهم الفنان محمد فؤاد بالتعدى على الطاقم الطبي بمستشفى عين شمس التخصصى، وحرر محضر بالواقعة برقم ٣٣٤٧ إدارى الوايلى.استخدم رمز "التعديل" لتثبيت المقاطع أو إضافتها أو حذفها.