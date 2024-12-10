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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القاهرة تحتضن المؤتمر الإقليمي لتحلية المياه في دورته الثالثة عشرة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الإقليمي لتحلية المياه بالقاهرة، وأكد الدكتور زهير السراج رئيس مؤتمر اراودكس للتحلية، سعادته الدائمة باستضافة مصر لفعاليات المؤتمر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، واهتمام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن المؤتمر يسعى لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية في مجال تحلية المياه، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، بهدف خفض تكاليف التحلية وتحقيق استدامة طويلة الأجل. كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات عربية لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

واضاف ان المؤتمر يعد منصة إقليمية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لبحث حلول مبتكرة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة، خاصة في المنطقة العربية التي تُعد الأكثر تأثراً بندرة المياه. وتركز فعاليات المؤتمر على مناقشة آليات تطوير تقنيات تحلية المياه وتوطينها، باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لمواجهة تحديات نقص الموارد المائية في المنطقة.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيون لإنجاح المؤتمر، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة.

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