أردوغان والإخوان.. الرابحان من سقوط سوريا

الرئيس التركي اتبع طرقًا دبلوماسية فى التعامل مع أصدقائه الملتحين حاملي الكلاشينكوف على أكتافهم

فاجأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، جميع مراقبى الشرق الأوسط، والآن سوف يكرس نفسه بلا عوائق لرياضته المفضلة قمع الأكراد، وفي 8 ديسمبر 2024، تم الاستيلاء على دمشق، من قبل متمردي هيئة تحرير الشام، بعد سباق مجنون دام 12 يوماً، حيث تم إخراجهم من جيب إدلب الذي يسيطر عليه النظام التركى ثم الاستيلاء على حلب، ثم حماة، ثم حمص، ثم العاصمة السورية، هو حدث في الشرق الأوسط يمكن مقارنته في أهميته الجيوسياسية بسقوط جدار برلين في عام 1989 في أوروبا.

الرابح الأكبر في هذه القضية، والذي فاجأ كل مراقبي الشرق الأوسط، هو جماعة الإخوان المسلمين التي سيطرت على مصير تركيا منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

ولم يقتصر الأمر على قيام وكلاء أردوغان (الوكلاء الأجانب) بمطاردة عملاء إيران للسيطرة على سوريا المجاورة، بل سيكون قادرًا الآن على الانغماس دون عوائق في رياضته المفضلة: قمع الأكراد، هذا الشعب المسلم ولكن ليس العربي، الذي يطمح إلى الحرية والاستقلال والعلمانية.

ولابد من الاعتراف بأن رجب طيب أردوغان سعى بإخلاص إلى اتباع طريق دبلوماسي، قبل أن يبدأ الرحلة الرائعة لأصدقائه الملتحين، الذين تتدلى بنادق الكلاشينكوف على أكتافهم.

في صيف عام 2023، تواصل الرئيس التركي مع صديقه السابق بشار الأسد. حتى أنه دعاه ليأتي ويقضي إجازة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط الجميل في آسيا الصغرى، كما كان الحال في الأيام الخوالي من عصر ما قبل "الربيع" العربي والحروب الأهلية.

اقترح أردوغان على الأسد اتفاقاً سياسياً واقتصادياً له ميزة فى إخراج سوريا من عزلتها الإقليمية. والشيء الوحيد الذي طلبه الرئيس التركي من نظيره السوري هو الموافقة على إعادة اللاجئين تدريجياً إلى وطنهم، لقد بدأ بالفعل الـ4 ملايين لاجئ سوري في تركيا يشكلون مشكلة سياسية داخلية خطيرة لأردوغان.

بدأ بشار الأسد، الذي لم يكن يريد هؤلاء السوريين ذوي الولاء المشكوك فيه بالضرورة للنظام البعثي، في المماطلة. هذا الطبيب اعتبر نفسه خطأً أنه الثعلب السياسي على خطى والده الضابط، الذي مارس سلطة كاملة في سوريا من عام 1970 إلى عام 2000، وأبهر الرئيسين الفرنسيين ميتران وشيراك، حتى بعد أن اغتال السفير الفرنسي في لبنان لويس ديلامار عام 1981.. هل كان بشار يعتقد أن جنوده، الذين كان يدفع لهم 20 دولاراً شهرياً، سيُقتلون حقاً من أجله؟ فهل تصور الرئيس السوري أن دعم حلفائه الروس والإيرانيين سيكون ثابتا وأبديا؟ لكن موسكو وطهران شجعتاه سراً على قبول الاقتراح التركي.

لقد ارتكب الأسد خطأ عدم قبول عرض سخي آخر، وإن كان سرياً، وهو العرض الذي دبره رون ديرمر، وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي منذ عام 2022. وبدعم ضمني من روسيا، نظم ديرمر، دعماً هائلاً لإعادة إعمار الأراضي السورية، بشرط أن يوافق بشار على إدارة ظهره للإيرانيين.

في الجغرافيا السياسية، غالبًا ما يُعاقب العمل الصالح بشدة. ولم تتردد طهران ولو لثانية واحدة في التخلي عن بشار. ولم تعد إيران، التي تعرض وكيلها اللبناني ودفاعاتها الجوية للنهب والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي، لديها الوسائل لمواصلة الاستثمار سياسيا وماليا في نظام فاسد وغير حاسم مثل نظام عائلة الأسد. وفي المحور الشيعي، وحده نصر الله كان أسوأ من بشار. ومن خلال ارتكاب الخطأ الفادح المتمثل في قصف الجليل في 8 أكتوبر 2023، أطلق حزب الله شرارة الحركة التي انتهت بتدمير المحور الشيعي بين إيران والبحر الأبيض المتوسط.

خلال الربيع العربي عام 2011، حاول الرئيس أردوغان، بدافع عثماني جديد قوي، وضع يديه على مصر وليبيا وتونس، من خلال تشجيع الإخوان المسلمين هناك.

وباستثناء طرابلس، فشلت هذه الاستراتيجية فشلا ذريعا، والآن لديه فرصة مذهلة لتقديم جولة ثالثة لاستراتيجيته العثمانية الجديدة - وكانت الجولة الثانية هي نجاح حلفائه الأذربيجانيين في حربهم العدوانية في سبتمبر 2020 ضد الأرمن.

