انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

انطلقت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI) بالتزامن مع مؤتمر تحلية المياه في الدول العربية (ARWADEX) في دورته الثالثة عشرة، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "المياه من أجل الغد".

افتتح الفعاليات الدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر، نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة متميزة من كبرى الشركات والمؤسسات الدولية.

يُعقد الحدث برعاية رئاسة مجلس الوزراء، في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، ويهدف إلى تسليط الضوء على التحديات المائية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة المخلفات.

يستمر المعرض والمؤتمر حتى 12 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 200 عارض من 30 دولة، بهدف دعم تحسين استراتيجيات إدارة الموارد المائية وتعزيز الحلول المستدامة في المنطقة.

1000020656

1000020648

1000020650