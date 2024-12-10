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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرينة السيسي: سعدت بزيارة قلعة ميراني والإطلاع حرف تراثية تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
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عبرت السيدة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بزيارة قلعة ميراني بسلطنة عمان قائلة: سعدت بزيارة قلعة ميراني، والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني.
وزارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سلطنة عمان، وعبرت عن سعادتها بلقاء حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان قائلة: “بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".
وأضافت: "يسعدني أن ألتقي بالسيدة الجليلة خلال زيارتي لسلطنة عمان الشقيقة، مؤكدة أن هذه الزيارة  تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان".

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب العماني