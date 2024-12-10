إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 175 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 3 وحتى 9 ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 6 قوافل بيطرية مجانية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ2749 رأس ماشية، وعقد 13 ندوة ارشادية للأمراض المشتركة، كما تم شن حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4259 كجم مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 121 الف و 586 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، متابعة زراعة الحقول الإرشادية بنواحي المحافظة، كما تم اختتام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات، وازالة 5 حالات تعد على الأرض الزراعية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور الميدانى على الإدارات الزراعية والجمعيات، وتفقد الحقول، كما تم ازالة 18 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك واصلت أيضا أعمال تطهير المساقي.



كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، المرور علي الجمعيات الزراعية، ومتابعة أعمال توزيع الأسمدة، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قوافل بيطرية بجميع انحاء المحافظة حيث تم تقديم 69777 خدمة بيطرية، وعقد 75 ندوة ارشادية للتوعية بالامراض الوبائية، كما تم تحصين 187 ألف و 280 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على زراعات البنجر والقمح، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن تفقد الجمعيات الزراعية، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول: الزراعة الآلية واستخدام الميكنة الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات على اسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 1666 كجم دجاج واجزاء دجاج ولحوم مجمده وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

فيما كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، متابعة المحاصيل الشتوية ومكافحة الافات، والتواصل مع المزارعين، فضلا عن مواصلة أعمال تطهير المساقي، كما أطلقت مديرية الطب البيطري 40 قافلة بيطرية لدعم المربين بالمجان، كما تم شن حملات للتفتيش على اسواق اللحوم، وضبط حوالى 3 طن و 290 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 525 ألف و 778 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما اصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على زراعات بنجر السكر، كما اعلنت المديرية بدء زراعة الحقول الإرشادية للقمح والشعير، كما تم تنفيذ قافلة إعلام ريفي حول: حرق المخلفات الزراعيه وتأثيرها على البيئة، وتدوير المخلفات، والحمى القلاعية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وجهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على الزراعات بمنطقه جنوب بورسعيد، وفحص زراعات بنجر السكر بها، وزراعات القمح، كما تم استكمال زراعة الحقول الإرشادية لمحصول الشعير، كذلك تم لقاء لمنتجى الدواجن، واصحاب المزارع، لوضع خطة العمل لاعادة التشغيل لسد الفجوة الغذائية وتوفير الدواجن بالاسعار المناسبة.

بينما قامت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بتوزيع 50 طن من الأسمدة علي المزارعين في مدينه العريش، كما تم تنفيذ ندوة وفرقة ارشادية بالحقل لمحصول المريمية بمركز العريش، كما تم زيارة مزارع الزيتون بمركز بئر العبد.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، تفقد ومتابعة الزراعات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تم اطلاق قافلة زراعية تنموية للمرور عدد من المزارع بمنطقة وادي الطور، فضلا عن عقد اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الفلاح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، متابعة زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح، كما تم المرور علي محلات ومصانع الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن ومراكز تجمع الالبان، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول محصول القمح.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ازالة 15 حالة تعدي على الأرض الزراعية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات إلارشادية بمراكز المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات: الفول ، القمح، الثوم، وتقديم الدعم للمزارعين، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية ومسئولى الحيازات، لمتابعة سير العمل، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القمح ونبات الازولا.

وخلال هذا الاسبوع ايضا انتهت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الاحمر، من أعمال تطوير ورفع كفاءه الصوب الزراعيه بالقصير استعدادا لتوفير شتلات نباتات الزينه والفاكهة، كما تم جمع الخضروات المنزرعه بالصوب الزراعية بالإدارة الزراعية بسفاجا، كذلك تم ضخ المزيد من المنتجات والسلع بمنافذ البيع بأسعار مخفضة.

كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، عدد من الجمعيات الزراعية بنواحي مركز طهطا، للتاكد من توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة، تقاوي، ومبيدات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم لهم، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، مواصلة اعمال زراعة القمح بالسطاره والزراعة على مصاطب، ومتابعة الزراعات في الحقول، كما اعلنت استمرار اعمال المدارس الحقلية لتقديم الدعم للمزارعين.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، المرور على الزراعات الشتوية بإدارة الطود ناحية النوبيين، كما تم ازالة حالتين تعدى على الاراضى الزراعية بمركز اسنا.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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