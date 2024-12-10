دفاع عمر زهران يكشف تفاصيل جديدة في قضية سرقة المجوهرات

كشف دفاع المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، خلال جلسة اليوم بمحكمة جنح الجيزة، تفاصيل جديدة، مشيرا إلى أن حقيقة الواقعة تعود عندما اتهمت شاليمار شربتلي موكلي عمر زهران بسرقتها وكانت المسروقات عبارة عن هدايا وجميعها لا تساوي 100 ألف جنيه.

المتهم أرجع مجوهرات قيمتها ٢ مليون دولار

وأوضح الدفاع خلال مرافعته قائلًا: " قام موكلي بإرجاع مجوهرات تكلفتها 2 مليون دولار جنيه"، متسائلًا كيف أن يقوم بإرجاع كل هذه المجوهرات ويسرق أشياء رخيصة؟.. كلام غير منطقي - على حد قوله- .

الدفاع يطلب ببراءة موكله

وطلب دفاع زهران ببراءة موكله تأسيسًا على ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي، وانتفاء صلة موكله بالواقعة، وليس له صلة بسرقة مجوهرات "شاليمالر الشربتلي".



الدفاع : نطلب حضور شاليمار شربتلي

وذكر دفاع المخرج عمر زهران، أننا لازلنا نطالب بحضور شاليمار شربتلي لأنها تمتلك مكالمات هاتفية مسجلة بينها وبين المتهم، قائلا: " المكالمات دي كفيلة تخرج موكلي من القضيه".

سفر شاليمار لفرنسا

قائلاً: شاليمار تغيبت للمرة الثالثة عن الجلسة، بسبب تواجدها في فرنسا هربًا من المواجهة.