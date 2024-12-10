هاني أبو ريدة: شكرا لأسرة الكرة المصرية على ثقتهم وحان وقت العمل الجاد

أعرب المهندس هاني أبوريدة، الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن سعادته بثقة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، لاختيار قائمته للفوز بالتزكية، لإدارة مجلس الجبلاية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات صحفية تعليقا على فوز قائمته: أتوجه بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية للجيلاية، على دعمهم وثقتهم والحب الكبير الذي أحاطوني به اليوم وعلى مدار تاريخي مع كرة القدم المصرية، وأعدهم جميعا بالعمل مع مجلس الإدارة الجديد على تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أن الظروف صعبة والمهمة ثقيلة، وأمامنا عمل وجهد كبير لتطوير الكرة المصرية، ولن نبخل بأي جهد من أجل إسعاد الجماهير المتعطشة لاستعادة مكانة مصر في طليعة الكرة الإفريقية والعالمية".

وشدد أبوريدة على شكره وامتنانه لكافة أجهزة الدولة المعنية بالرياضة ومسئوليها ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لما رآه من دعم وإصرار على توفير مناخ يشجع على النجاح خلال الفترة المقبلة.

وأردف: "لدينا الدعم والطاقة الايجابية التي نسعى لأن تؤهلنا لاستعادة مكانة مصر الطبيعية في عالم كرة القدم، لكن علينا جميعا التكاتف من أجل تحقيق هذا الأمر".

وأتم: "باب اتحاد الكرة مفتوح أمام الجميع من أجل مصلحة الكرة المصرية، ولا إقصاء لأي عضو في منظومة كرة القدم المصرية، والمجلس الحالي سيسعى جاهدا للعمل على معالجة السلبيات التي عانت منها الكرة المصرية مؤخرا بمساعدة الجميع".